«Это если не прошлый век…» Разин — о провокациях игроков «Сибири»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с новосибирской «Сибирью» (5:1, 2-0).

— Тот же сценарий, что и в первом матче, только дали сравнять в первом периоде счёт. Сыграли строго, с минимумом ошибок. Не расслабляемся, едем дальше играть

— Не приходилось ребят сдерживать, чтобы в потасовки не вступали?

— Это 100 раз обсасывалось. Это если не прошлый век… но вот эти моменты, когда подъезжают вратарю что-то сказать… Сейчас все психологически устойчивые. Хотелось бы только, чтобы зачинщики были наказаны, а не тот, кто ведёт в счёте, потому что второй раз получаем удаление, когда защищаем вратаря, получаем две минуты, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.