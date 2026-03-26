«Это если не прошлый век…» Разин — о провокациях игроков «Сибири»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил победу во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с новосибирской «Сибирью» (5:1, 2-0).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Пресс (Ткачёв, Канцеров) – 03:30 (5x5) 1:1 Кошелев (Косолапов) – 17:19 (5x5) 2:1 Канцеров (Ткачёв, Яковлев) – 22:53 (5x4) 3:1 Михайлис (Исхаков, Петунин) – 29:10 (5x5) 4:1 Фёдоров – 41:08 (5x5) 5:1 Пресс (Джонсон, Коротков) – 52:16 (5x5)
— Тот же сценарий, что и в первом матче, только дали сравнять в первом периоде счёт. Сыграли строго, с минимумом ошибок. Не расслабляемся, едем дальше играть
— Не приходилось ребят сдерживать, чтобы в потасовки не вступали?
— Это 100 раз обсасывалось. Это если не прошлый век… но вот эти моменты, когда подъезжают вратарю что-то сказать… Сейчас все психологически устойчивые. Хотелось бы только, чтобы зачинщики были наказаны, а не тот, кто ведёт в счёте, потому что второй раз получаем удаление, когда защищаем вратаря, получаем две минуты, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
