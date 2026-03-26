Разин рассказал, в чём надо добавить «Металлургу» после двух уверенных побед

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с новосибирской «Сибирью» (5:1, 2-0) рассказал, в чём надо добавить магнитогорскому клубу.

— Как всё перенести на игры в Новосибирске?

— Этот вопрос надо сопернику задать. Нам ничего ломать не надо: оставить ту же дисциплину, характер. Можно добавить в реализации – Минулин сегодня хет-трик мог делать, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.