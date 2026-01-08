«Нефтехимик» во втором овертайме вырвал победу у «Авангарда» и сравнял счёт в серии

В Омске прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Встреча закончилась победой гостей во втором овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии равный — 1-1.

На седьмой минуте первого периода Константин Окулов открыл счёт в игре. На 17-й минуте второго периода Никита Попугаев восстановил равенство в счёте. В середине третьего периода команды обменялись голами – шайбу у гостей забросил Иван Николишин, у хозяев — Наиль Якупов. На 17-й минуте периода Якупов оформил дубль, забросив третью шайбу омичей во встрече. На 19-й минуте периода Илья Пастухов сделал счёт 3:3. Во втором овертайме Андрей Белозёров принёс гостям победу.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.