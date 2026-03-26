Экс-защитник «Югры», «Йокерита» и «Салавата Юлаева» Филип Ларсен завершил карьеру

Бывший защитник «Югры», «Йокерита» и «Салавата Юлаева» Филип Ларсен завершил карьеру. Об этом сообщает NHL Alumni на своей странице в социальной сети Х.

36-летний экс-хоккеист в Континентальной хоккейной лиге провёл 409 матчей, в которых забросил 67 шайб и отдал 164 результативные передачи с показателем полезности «+12».

В Национальной хоккейной лиге Ларсен был выбран «Даллас Старз» на драфте 2008 года. Играл за «звёзд», «Эдмонтон Ойлерз», «Ванкувер Кэнакс». Всего в НХЛ на его счету 151 игра и 37 (9+28) очков.

В составе сборной Дании провёл 40 встреч на международной арене в рамках чемпионатов мира.

Материалы по теме
Обладатель Кубка Стэнли Джек Джонсон завершил карьеру в 38 лет
