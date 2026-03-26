Видео победного гола «Нефтехимика» во втором овертайме матча Кубка Гагарина с «Авангардом»

На седьмой минуте второго овертайма игры «Авангард» — «Нефтехимик» форвард нижнекамского клуба Андрей Белозёров принёс своему клубу победу. Шайба после рикошета от конька Вячеслава Войнова влетела в сетку ворот Никиты Серебрякова.

Напомним, в Омске прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Встреча закончилась победой гостей во втором овертайме со счётом 4:3. Счёт в серии равный — 1-1.