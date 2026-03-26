Главная Хоккей Новости

«Играют равные и принципиальные команды». Кознев — о серии ЦСКА — СКА в Кубке Гагарина

«Играют равные и принципиальные команды». Кознев — о серии ЦСКА — СКА в Кубке Гагарина
Бывший генеральный менеджер и директор «Северстали», заслуженный мастер спорта Алексей Кознев оценил ход серии Кубка Гагарина — 2026 между ЦСКА и СКА (0-2).

– Как думаете, что нужно сделать СКА, чтобы в Петербурге сравнять счёт в серии?
– Должен отметить, что играют равные и принципиальные команды. Много лет они уже нас приучили к своему дерби в плей-офф, но просто на более поздней стадии: полуфинал, финал – всегда мы видим это противостояние.

Что касается прошедших матчей, совершенно равная игра, с разными сценариями. Если первый матч СКА вёл и в концовке упустил, то во второй встрече ряд невынужденных ошибок не позволили СКА добиться положительного результата.

Проиграно два матча, но не проиграна серия. В Санкт-Петербурге, я думаю, стоит ждать более активной и нацеленной на атаку игры от нападающих СКА. ЦСКА – обученный, хорошо организованный соперник. Характер матчей не поменяется, — цитирует Кознева «Спорт день за днём».

