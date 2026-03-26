Главный тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о победе над «Авангардом»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победный матч с «Авангардом» (4:3 2 ОТ, 1-1) в плей-офф.
«Сегодня игра немного отличалась от простой, была более строгой, более вязкой, меньше было голевых моментов, атак с ходу меньше. Мы старались меньше ошибок допустить. Не знаю уж, что чисто визуально больше понравилось зрителям. Молодцы ребята, что не опустили руки после двух подряд пропущенных голов в третьем периоде, сразу пошли в атаку, сравняли, а потом дотерпели, нашли свой момент и забили победный гол.
Что говорил команде, когда счёт стал 2:3? Да это игра, мы всегда стараемся быть позитивными. Пропустили и пропустили. Ребята нормально себя вели, подбадривали друг друга, говорили, что время есть отыграться. Все выходили с настроем, что игра не потеряна», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 26 марта 2026
