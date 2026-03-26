Гришин: уже в первом периоде говорил игрокам «Нефтехимика»: «Давайте поиграем в хоккей»
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победного матча с «Авангардом» (4:3 2ОТ, 1-1) рассказал про общение с игроками нижнекамского клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окулов (Чистяков, Серебряков) – 06:52 (5x5) 1:1 Попугаев (Сериков, Шафигуллин) – 36:31 (5x4) 1:2 Николишин (Белозёров, Пастухов) – 49:13 (5x5) 2:2 Якупов (Чеккони, Потуральски) – 51:33 (5x5) 3:2 Якупов (Чистяков) – 56:24 (5x5) 3:3 Пастухов – 58:03 (6x5) 3:4 Белозёров – 86:12 (5x5)
«В первом овертайме «Авангард» большую часть времени имел преимущество, ребята работали, терпели, но уже к концу отрезка мы стали больше создавать моментов. Второй овертайм начался примерно так же, но Андрей Белозёров молодец, использовал свой момент.
Был ли установка провоцировать и бить соперника? Ребята сами были настроены на битву, на борьбу. На самом деле, я уже в середине первого периода стал говорить парням, что у нас не единоборства, давайте в хоккей поиграем», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Материалы по теме
