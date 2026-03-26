Гришин: уже в первом периоде говорил игрокам «Нефтехимика»: «Давайте поиграем в хоккей»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победного матча с «Авангардом» (4:3 2ОТ, 1-1) рассказал про общение с игроками нижнекамского клуба.

«В первом овертайме «Авангард» большую часть времени имел преимущество, ребята работали, терпели, но уже к концу отрезка мы стали больше создавать моментов. Второй овертайм начался примерно так же, но Андрей Белозёров молодец, использовал свой момент.

Был ли установка провоцировать и бить соперника? Ребята сами были настроены на битву, на борьбу. На самом деле, я уже в середине первого периода стал говорить парням, что у нас не единоборства, давайте в хоккей поиграем», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.