Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гришин: уже в первом периоде говорил игрокам «Нефтехимика»: «Давайте поиграем в хоккей»

Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин после победного матча с «Авангардом» (4:3 2ОТ, 1-1) рассказал про общение с игроками нижнекамского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окулов (Чистяков, Серебряков) – 06:52 (5x5)     1:1 Попугаев (Сериков, Шафигуллин) – 36:31 (5x4)     1:2 Николишин (Белозёров, Пастухов) – 49:13 (5x5)     2:2 Якупов (Чеккони, Потуральски) – 51:33 (5x5)     3:2 Якупов (Чистяков) – 56:24 (5x5)     3:3 Пастухов – 58:03 (6x5)     3:4 Белозёров – 86:12 (5x5)    

«В первом овертайме «Авангард» большую часть времени имел преимущество, ребята работали, терпели, но уже к концу отрезка мы стали больше создавать моментов. Второй овертайм начался примерно так же, но Андрей Белозёров молодец, использовал свой момент.

Был ли установка провоцировать и бить соперника? Ребята сами были настроены на битву, на борьбу. На самом деле, я уже в середине первого периода стал говорить парням, что у нас не единоборства, давайте в хоккей поиграем», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Главный тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о победе над «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android