Минское «Динамо» победило московских одноклубников и удвоило счёт в серии Кубка Гагарина

В Минске (Беларусь) прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду одноклубников из Москвы. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии – 2-0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
На третьей минуте первого периода Кирилл Воронин открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Сэм Энас удвоил преимущество хозяев. На пятой минуте второго периода Кирилл Адамчук забросил шайбу в составе московского клуба. В конце игры Сергей Кузнецов и Егор Бориков установили окончательный счёт.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.
* если потребуется.
- 26 марта 2026
