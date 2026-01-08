Динамо Мн — Динамо М, результат второго матча 26 марта 2026, счет 4:1, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

Минское «Динамо» победило московских одноклубников и удвоило счёт в серии Кубка Гагарина
В Минске (Беларусь) прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду одноклубников из Москвы. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии – 2-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воронин (Стась, Кузнецов) – 02:08 (5x5)     2:0 Энас (Лимож, Смит) – 12:50 (5x5)     2:1 Адамчук (Пыленков, Гусев) – 24:00 (5x5)     3:1 Кузнецов (Усов) – 59:03 (en)     4:1 Бориков (Смит, Усов) – 59:49 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На третьей минуте первого периода Кирилл Воронин открыл счёт в матче. На 13-й минуте периода Сэм Энас удвоил преимущество хозяев. На пятой минуте второго периода Кирилл Адамчук забросил шайбу в составе московского клуба. В конце игры Сергей Кузнецов и Егор Бориков установили окончательный счёт.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Сетка Кубка Гагарина - 2026
