«Игра вообще не должна была переходить в овертайм». Буше — о поражении «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поражении от «Нефтехимика» (3:4 2 ОТ, 1-1) в домашнем матче плей-офф.

«Матч был сегодня такой же, как и предыдущий. Абсолютно такой же. Чего не хватило «Авангарду», чтобы выиграть в овертайме? Всё очень просто. Игра вообще не должна была переходить в овертайм. Посмотрите эпизод с атакой Прохоркина перед третьим голом «Нефтехимика», он головой влетает в борт, это самое опасное, что может быть. Для всего мира это удаление, у нас же это чистый гол», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.