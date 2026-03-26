Буше: Прохоркин мог сломать себе шею, но удаления не последовало. Это абсурд

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Нефтехимика» (3:4 2 ОТ, 1-1) высказался о повреждении форварда Николая Прохоркина перед третьим голом гостей в игре.

«Теперь мы знаем, что можно грязно атаковать со спины, чтобы противник влетал головой в борт. Теперь мы понимаем, что это можно делать. Меня не интересует, падают игроки соперника или не падают. Сегодня был момент посерьёзнее. Наш игрок влетел в борт, он легко мог сломать себе шею, но удаления не последовало — это абсурд. У нас Игумнов уже выбыл, и мы очень сильно рисковали в этой ситуации», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

