Буше: Прохоркин мог сломать себе шею, но удаления не последовало. Это абсурд

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Нефтехимика» (3:4 2 ОТ, 1-1) высказался о повреждении форварда Николая Прохоркина перед третьим голом гостей в игре.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окулов (Чистяков, Серебряков) – 06:52 (5x5)     1:1 Попугаев (Сериков, Шафигуллин) – 36:31 (5x4)     1:2 Николишин (Белозёров, Пастухов) – 49:13 (5x5)     2:2 Якупов (Чеккони, Потуральски) – 51:33 (5x5)     3:2 Якупов (Чистяков) – 56:24 (5x5)     3:3 Пастухов – 58:03 (6x5)     3:4 Белозёров – 86:12 (5x5)    

«Теперь мы знаем, что можно грязно атаковать со спины, чтобы противник влетал головой в борт. Теперь мы понимаем, что это можно делать. Меня не интересует, падают игроки соперника или не падают. Сегодня был момент посерьёзнее. Наш игрок влетел в борт, он легко мог сломать себе шею, но удаления не последовало — это абсурд. У нас Игумнов уже выбыл, и мы очень сильно рисковали в этой ситуации», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

