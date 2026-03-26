Буше: Игумнов выбыл до конца сезона. Опять-таки, грязный приём — удаления нет

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Нефтехимика» (3:4 2 ОТ, 1-1) рассказал о тяжёлой травме нападающего омского клуба Ивана Игумнова, который покинул лёд в первом периоде.

«Прогнозы по Игумнову? Всё, он выбыл до конца сезона. Опять-таки, грязный приём, удаления нет, наш игрок выбывает», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.