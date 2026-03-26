Буше: Игумнов выбыл до конца сезона. Опять-таки, грязный приём — удаления нет
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Нефтехимика» (3:4 2 ОТ, 1-1) рассказал о тяжёлой травме нападающего омского клуба Ивана Игумнова, который покинул лёд в первом периоде.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окулов (Чистяков, Серебряков) – 06:52 (5x5) 1:1 Попугаев (Сериков, Шафигуллин) – 36:31 (5x4) 1:2 Николишин (Белозёров, Пастухов) – 49:13 (5x5) 2:2 Якупов (Чеккони, Потуральски) – 51:33 (5x5) 3:2 Якупов (Чистяков) – 56:24 (5x5) 3:3 Пастухов – 58:03 (6x5) 3:4 Белозёров – 86:12 (5x5)
«Прогнозы по Игумнову? Всё, он выбыл до конца сезона. Опять-таки, грязный приём, удаления нет, наш игрок выбывает», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.
* если потребуется.
