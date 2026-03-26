Пономарёв: «Нефтехимик» договорился бы с футбольным «Газмясом». Хоккей — мужской спорт

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв оценил поражение во встрече с «Нефтехимиком» (3:4 2 ОТ, 1-1) в рамках Кубка Гагарина.
«Был матч, который и должен быть в плей-офф. Приятно играть несколько овертаймов. Точно так, как и в сезоне, на нас серьёзно настроен соперник, никто не ожидал, что будет лёгкая серия. Самое главное, на следующий матч выходить с чистого листа. Готов ли был «Авангард» к провокациям? Мне кажется, мы показали, что мы сильнее, чем они. Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться и сыграть с омским «Газмясом». Все должны понимать, что выходят играть в хоккей и должны поступать честно по отношению к сопернику. Всё-таки хоккей — мужской вид спорта», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
