Пономарёв: сказал игроку «Нефтехимика», что мы будем лезть на ворота, пока бьётся сердце
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв после поражения во встрече с «Нефтехимиком» (3:4 2 ОТ, 1-1) рассказал про общение с хоккеистами нижнекамского клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Окулов (Чистяков, Серебряков) – 06:52 (5x5)     1:1 Попугаев (Сериков, Шафигуллин) – 36:31 (5x4)     1:2 Николишин (Белозёров, Пастухов) – 49:13 (5x5)     2:2 Якупов (Чеккони, Потуральски) – 51:33 (5x5)     3:2 Якупов (Чистяков) – 56:24 (5x5)     3:3 Пастухов – 58:03 (6x5)     3:4 Белозёров – 86:12 (5x5)    

«О чём разговаривали с Надворным в овертайме? Я сказал ему, что мы будем лезть на ворота, пока у нас бьётся сердце. А он не очень хочет этого. Эпизод с Игумновым? Мне кажется, завелась вся команда. Не скажу, что это сильно изменило игру, наша сила в том, когда мы придерживаемся нашей системы. Но эмоционально хорошая пощёчина была, что нужно ещё более жёстко играть», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.

