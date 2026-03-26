Пономарёв: сказал игроку «Нефтехимика», что мы будем лезть на ворота, пока бьётся сердце

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв после поражения во встрече с «Нефтехимиком» (3:4 2 ОТ, 1-1) рассказал про общение с хоккеистами нижнекамского клуба.

«О чём разговаривали с Надворным в овертайме? Я сказал ему, что мы будем лезть на ворота, пока у нас бьётся сердце. А он не очень хочет этого. Эпизод с Игумновым? Мне кажется, завелась вся команда. Не скажу, что это сильно изменило игру, наша сила в том, когда мы придерживаемся нашей системы. Но эмоционально хорошая пощёчина была, что нужно ещё более жёстко играть», — передаёт слова Пономарёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.