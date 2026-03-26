«Выбирались и не из таких ситуаций». Антон Косолапов — о 0-2 в серии с «Металлургом»
Поделиться
Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался о поражении во втором матче серии Кубка Гагарина от «Металлурга» (1:5, 0-2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Пресс (Ткачёв, Канцеров) – 03:30 (5x5) 1:1 Кошелев (Косолапов) – 17:19 (5x5) 2:1 Канцеров (Ткачёв, Яковлев) – 22:53 (5x4) 3:1 Михайлис (Исхаков, Петунин) – 29:10 (5x5) 4:1 Фёдоров – 41:08 (5x5) 5:1 Пресс (Джонсон, Коротков) – 52:16 (5x5)
«Тяжело анализировать по горячим следам, надо пересмотреть матч. Будем разбираться, готовимся к домашней серии. Мы выбирались и не из таких ситуаций. Верим в каждого игрока, верим друг в друга. Дома и стены помогут, и болельщики. Отдохнём, перезарядимся, обсудим моменты — и снова пойдём в бой. В плей-офф много эмоций: хочется и соперника вывести, и друг друга подзарядить. Мы бьёмся друг за друга», — приводит слова Косолапова сайт КХЛ.
Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.
* если потребуется.
Комментарии
- 26 марта 2026
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:34
-
22:28
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:17
-
21:03
-
20:40
-
20:26
-
20:16
-
20:11
-
20:06
-
20:03
-
20:01
-
19:47
-
19:29
-
19:20
-
19:08
-
18:47
-
18:25
-
18:08
-
17:46