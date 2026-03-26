«Выбирались и не из таких ситуаций». Антон Косолапов — о 0-2 в серии с «Металлургом»

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался о поражении во втором матче серии Кубка Гагарина от «Металлурга» (1:5, 0-2).

«Тяжело анализировать по горячим следам, надо пересмотреть матч. Будем разбираться, готовимся к домашней серии. Мы выбирались и не из таких ситуаций. Верим в каждого игрока, верим друг в друга. Дома и стены помогут, и болельщики. Отдохнём, перезарядимся, обсудим моменты — и снова пойдём в бой. В плей-офф много эмоций: хочется и соперника вывести, и друг друга подзарядить. Мы бьёмся друг за друга», — приводит слова Косолапова сайт КХЛ.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.