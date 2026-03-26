Игрок «Нефтехимика»: стычки и агрессия шли от нашего коллектива. У нас сплочённая команда

Нападающий «Нефтехимика» Никита Попугаев высказался о победе над «Авангардом» (4:3 2 ОТ, 1-1) в серии Кубка Гагарина.
«Великолепные впечатления от матча. Бились, сражались, где-то терпели, когда нас поджимали, играли одной командой, одним целым. Много стычек и спортивной агрессии? Это больше шло от коллектива, у нас сплочённая команда, мы всегда подбадриваем друг друга. Играть два овертайма — тяжело, но на льду не задумываешься об этом, просто играешь каждую смену. Свой первый гол в этом сезоне в КХЛ я забил примерно так же, вот я всегда говорю Серикову, чтобы он бросал, а я подставлю.
Была ли цель вывести игроков «Авангарда» из себя? Да это плей-офф, здесь все стараются вывести друг друга. Выдерживает более стабильная психика», — передаёт слова Попугаева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 26 марта 2026
