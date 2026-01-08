Локомотив — Спартак, результат второго матча 26 марта 2026, счет 1:1, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Спартак» в овертайме победил «Локомотив» и сравнял счёт в серии 1/8 финала Кубка Гагарина
В Ярославле прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии равный — 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Иванов – 42:11 (4x5)     1:1 Морозов (Мальцев) – 46:11 (5x5)     1:2 Пивчулин (Ярош, Орлов) – 77:53 (5x5)    

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьего периода Георгий Иванов открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Иван Морозов восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте овертайма Данил Пивчулин принёс гостям победу.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.

