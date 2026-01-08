«Спартак» в овертайме победил «Локомотив» и сравнял счёт в серии 1/8 финала Кубка Гагарина

В Ярославле прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии равный — 1-1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьего периода Георгий Иванов открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Иван Морозов восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте овертайма Данил Пивчулин принёс гостям победу.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.
* если потребуется.
- 26 марта 2026
