«Спартак» в овертайме победил «Локомотив» и сравнял счёт в серии 1/8 финала Кубка Гагарина

В Ярославле прошёл второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1. Счёт в серии равный — 1-1.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб. В начале третьего периода Георгий Иванов открыл счёт во встрече. На седьмой минуте периода Иван Морозов восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте овертайма Данил Пивчулин принёс гостям победу.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 28, 30 марта, 1, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.