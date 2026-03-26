Хоккей Новости

Вячеслав Козлов объяснил 2-е подряд поражение московского «Динамо» в 1-м раунде плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о втором поражении от минских одноклубников (1:4, 0-2) в серии плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воронин (Стась, Кузнецов) – 02:08 (5x5)     2:0 Энас (Лимож, Смит) – 12:50 (5x5)     2:1 Адамчук (Пыленков, Гусев) – 24:00 (5x5)     3:1 Кузнецов (Усов) – 59:03 (en)     4:1 Бориков (Смит, Усов) – 59:49 (5x4)    

– Вы знаете, пропустили два необязательных гола в первом периоде. И потом всю игру пытались отыграться. С таким соперником, как минское «Динамо», это сложно. Были моменты в третьем периоде, но сегодня было мало удалений, а соперник хорошо оборонялся, и мы не смогли даже сравнять. Пытались заменить вратаря, однако пропустили в пустые. Проиграны два матча, возвращаемся домой, готовимся к следующей игре.

– Два подряд поражения в Минске – это критический момент для серии?
– Пока дома не проиграли… Проигрывать неприятно. Поедем в Москву, будем стараться выиграть.

– Проигранный первый период предопределил дальнейшее течение матча?
– Ну, всегда сложно создавать. Легче обороняться. Мы потратили много сил, но у нас были моменты.

– С чем вы связываете, что у вас не получается переломить ход матчей после неудачного начала?
– Соперник хорошо обороняется.

– Второй матч подряд Владислав Подъяпольский далеко выкатывается из ворот, сегодня его на этом подловил Сэм Энас. Общались ли вы с ним?
– У нас Подъяпольским занимается тренер вратарей. Я в это не лезу и советов не даю, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

