«Секреты просты». Главный тренер московского «Динамо» — о том, как переломить серию с 0-2

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о том, как переломить серию плей-офф с минскими одноклубниками при счёте 0-2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воронин (Стась, Кузнецов) – 02:08 (5x5)     2:0 Энас (Лимож, Смит) – 12:50 (5x5)     2:1 Адамчук (Пыленков, Гусев) – 24:00 (5x5)     3:1 Кузнецов (Усов) – 59:03 (en)     4:1 Бориков (Смит, Усов) – 59:49 (5x4)    

– Что нужно изменить в игре, чтобы переломить ход этой серии?
– Во-первых, нужно активнее начинать. Нужно выигрывать борьбу. Секреты просты. Нужно больше бросать, лезть на ворота, зарабатывать удаления. Если полезешь на ворота, может, будет больше меньшинства и появятся шансы.

– Как решились на ввод в состав Даниила Давыдова, который в нынешнем сезоне сыграл в КХЛ один матч, да и тот в ситуации, когда вы сняли многих лидеров в игре с «Ак Барсом»?
– Ну, по-моему, он сыграл в «Северстали» четыре или пять матчей. Он быстрый игрок. Нам была нужна скорость. Появилась такая возможность – дали ему сыграть.

– Перед стартом серии много внимания уделялось первой тройке минского «Динамо». Энас сегодня забил, но в целом с ней вы справляетесь, однако есть ощущение, что в этой части серии нижние звенья соперника переиграли ваши нижние звенья. Согласны ли с этим?
– Вы знаете, в плей-офф все звенья должны приносить результат. Две игры проиграны. Но у нас есть шанс. Будем смотреться, разбираться, вносить коррективы, смотреть, на чём мы можем сыграть и где улучшить игру.

– На какие аспекты будете делать акцент? Пока очень мало бросаете.
– Надо больше бросать, но мы же не просто так не бросаем. Не всегда соперник даёт это сделать. Когда одно большинство за игру… Соперник не даёт много пространства, много блокирует. И тут тяжело найти момент для броска. Когда были моменты – у Ожиганова и Комтуа – мы не забили. Здесь нужно бросать и выигрывать борьбу, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

