«Секреты просты». Главный тренер московского «Динамо» — о том, как переломить серию с 0-2

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о том, как переломить серию плей-офф с минскими одноклубниками при счёте 0-2.

– Что нужно изменить в игре, чтобы переломить ход этой серии?

– Во-первых, нужно активнее начинать. Нужно выигрывать борьбу. Секреты просты. Нужно больше бросать, лезть на ворота, зарабатывать удаления. Если полезешь на ворота, может, будет больше меньшинства и появятся шансы.

– Как решились на ввод в состав Даниила Давыдова, который в нынешнем сезоне сыграл в КХЛ один матч, да и тот в ситуации, когда вы сняли многих лидеров в игре с «Ак Барсом»?

– Ну, по-моему, он сыграл в «Северстали» четыре или пять матчей. Он быстрый игрок. Нам была нужна скорость. Появилась такая возможность – дали ему сыграть.

– Перед стартом серии много внимания уделялось первой тройке минского «Динамо». Энас сегодня забил, но в целом с ней вы справляетесь, однако есть ощущение, что в этой части серии нижние звенья соперника переиграли ваши нижние звенья. Согласны ли с этим?

– Вы знаете, в плей-офф все звенья должны приносить результат. Две игры проиграны. Но у нас есть шанс. Будем смотреться, разбираться, вносить коррективы, смотреть, на чём мы можем сыграть и где улучшить игру.

– На какие аспекты будете делать акцент? Пока очень мало бросаете.

– Надо больше бросать, но мы же не просто так не бросаем. Не всегда соперник даёт это сделать. Когда одно большинство за игру… Соперник не даёт много пространства, много блокирует. И тут тяжело найти момент для броска. Когда были моменты – у Ожиганова и Комтуа – мы не забили. Здесь нужно бросать и выигрывать борьбу, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.