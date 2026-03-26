Квартальнов прокомментировал вторую подряд победу над московским «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов прокомментировал вторую подряд победу над московскими одноклубниками (4:1, 2-0) в серии плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воронин (Стась, Кузнецов) – 02:08 (5x5)     2:0 Энас (Лимож, Смит) – 12:50 (5x5)     2:1 Адамчук (Пыленков, Гусев) – 24:00 (5x5)     3:1 Кузнецов (Усов) – 59:03 (en)     4:1 Бориков (Смит, Усов) – 59:49 (5x4)    

— Очередная тяжёлая игра. По первым минутам было это понятно, получилось сразу забить. Идём дальше.

— У вас нижние звенья прекрасно действуют. Забивают не лидеры, которые делают результат в регулярке.
— Ещё раз говорю, так получается, у нас все работают. Команда играет, у нас нет нижних звеньев, большинство, меньшинство, ребята забивают.

— Николя Мелош закончил матч досрочно. Ему попали по лицу. Как его здоровье?
— Нормально. Бывают в хоккее такие вещи. С ним всё хорошо, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

