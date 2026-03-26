Квартальнов прокомментировал вторую подряд победу над московским «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов прокомментировал вторую подряд победу над московскими одноклубниками (4:1, 2-0) в серии плей-офф.

— Очередная тяжёлая игра. По первым минутам было это понятно, получилось сразу забить. Идём дальше.

— У вас нижние звенья прекрасно действуют. Забивают не лидеры, которые делают результат в регулярке.

— Ещё раз говорю, так получается, у нас все работают. Команда играет, у нас нет нижних звеньев, большинство, меньшинство, ребята забивают.

— Николя Мелош закончил матч досрочно. Ему попали по лицу. Как его здоровье?

— Нормально. Бывают в хоккее такие вещи. С ним всё хорошо, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.