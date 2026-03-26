Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такое не прощают». Защитник «Динамо» рассказал о выводах, сделанных им после ошибки

Комментарии

Защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов прокомментировал второе поражение от минских одноклубников (1:4, 0-2) в серии плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воронин (Стась, Кузнецов) – 02:08 (5x5)     2:0 Энас (Лимож, Смит) – 12:50 (5x5)     2:1 Адамчук (Пыленков, Гусев) – 24:00 (5x5)     3:1 Кузнецов (Усов) – 59:03 (en)     4:1 Бориков (Смит, Усов) – 59:49 (5x4)    

– Сегодня неуверенно вошли в игру и сразу пропустили два быстрых гола. Почему так произошло?
– Я бы не сказал, что мы начали неуверенно. Просто так получилось. Стечение обстоятельств.

– Можно ли сказать, что постепенно начинаете прибавлять в этой серии, потому что сегодня меньше уступили по скоростям и улучшилась командная дисциплина?
– Мы должны прибавлять. Приедем в Москву. У нас есть две игры, чтобы выиграть. Мы будем готовиться.

– 0-2 в серии – это не критический момент?
– Нет.

– А что не получилось при счёте 1:2 в третьем периоде, чтобы сравнять счёт?
– Забить.

– Насколько сложно было взламывать их оборону, в которую они сели, удерживая счёт?
– Мы просто добавили в скорости, стали выигрывать борьбу, перенесём это в Москву. Вот и всё.

– Это твой дебютный плей-офф КХЛ в жизни. Насколько сильно отличаются ощущения от игр регулярного чемпионата?
– Я бы сказал, что для меня на 100%. Это совершенно другие игры. Здесь у кого сильнее характер, тот и побеждает.

– С чем связано большое количество стычек?
– В плей-офф всегда много стычек. Тут кто кого перебьёт, кто выиграет больше единоборств, тот и победит.

– Какие выводы сделал из своей ошибки в предыдущем матче? Твои действия много обсуждались.
– Да. Надо быть просто сдержаннее, такое не прощают, – передаёт слова Шараканова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android