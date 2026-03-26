«Такое не прощают». Защитник «Динамо» рассказал о выводах, сделанных им после ошибки

Защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов прокомментировал второе поражение от минских одноклубников (1:4, 0-2) в серии плей-офф.

– Сегодня неуверенно вошли в игру и сразу пропустили два быстрых гола. Почему так произошло?

– Я бы не сказал, что мы начали неуверенно. Просто так получилось. Стечение обстоятельств.

– Можно ли сказать, что постепенно начинаете прибавлять в этой серии, потому что сегодня меньше уступили по скоростям и улучшилась командная дисциплина?

– Мы должны прибавлять. Приедем в Москву. У нас есть две игры, чтобы выиграть. Мы будем готовиться.

– 0-2 в серии – это не критический момент?

– Нет.

– А что не получилось при счёте 1:2 в третьем периоде, чтобы сравнять счёт?

– Забить.

– Насколько сложно было взламывать их оборону, в которую они сели, удерживая счёт?

– Мы просто добавили в скорости, стали выигрывать борьбу, перенесём это в Москву. Вот и всё.

– Это твой дебютный плей-офф КХЛ в жизни. Насколько сильно отличаются ощущения от игр регулярного чемпионата?

– Я бы сказал, что для меня на 100%. Это совершенно другие игры. Здесь у кого сильнее характер, тот и побеждает.

– С чем связано большое количество стычек?

– В плей-офф всегда много стычек. Тут кто кого перебьёт, кто выиграет больше единоборств, тот и победит.

– Какие выводы сделал из своей ошибки в предыдущем матче? Твои действия много обсуждались.

– Да. Надо быть просто сдержаннее, такое не прощают, – передаёт слова Шараканова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.