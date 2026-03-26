Квартальнов ответил, есть ли особый нерв у его тренерского противостояния с Козловым

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов высказался о противостоянии с наставником московских одноклубников Вячеславом Козловым.

— Вы и Вячеслав Козлов родом из одного города – Воскресенска. Это даёт какой-то особый нерв противостоянию?

— Совершенно никакого. Слава – тренер московского «Динамо», я – минского. Это просто факт, что мы из одного города, но не более того, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии между минским и московским «Динамо» состоятся 28, 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.