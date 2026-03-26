Квартальнов раскрыл секрет дисциплинированной игры минского «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов рассказал о причинах дисциплинированной игры команды в плей-офф с московскими одноклубниками.

— В чём секрет такой дисциплинированной игры? Всего шесть удалений за два матча, больше за какие-то обоюдные стычки.

— Ещё раз говорю, хорошее большинство имеет команда [«Динамо» Москва]. Тут важен момент дисциплины, ребята это понимают. Едем в Москву. Наверное, будет совершенно другая игра. Посмотрим.

— Показалось, что стычек стало больше…

— Все игры сейчас такие идут, от ножа. Здесь чуть другая игра, понимаем, как действуют против наших лидеров. Это вполне ожидаемая вещь.

— Будете ли делать акцент перед игрой в Москве на действиях лидеров москвичей – Уила, Сикьюры, Комтуа, Гусева?

— Вы сказали обычную вещь. Идёт работа, которая делается каждую игру. Понимаем, что она будет чуть другой, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.