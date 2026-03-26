Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк пропустит ближайшие матчи команды

Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк пропустит ближайшие матчи команды
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк пропустит до трёх встреч, сообщает журналистка Аманда Штейн на своей странице в социальной сети Х со ссылкой на главного тренера клуба Шелдона Кифа.

Россиянин не примет участия в двух оставшихся матчах выездной серии команды — с «Нэшвилл Предаторз» (26 марта) и «Каролиной Харрикейнз» (28 марта). Также, возможно, нападающий пропустит встречу с «Чикаго Блэкхоукс» (29 марта). Киф заявил, что возвращение Грицюка ожидается в ближайшие недели.

25-летний Арсений Грицюк в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги за «дьяволов» провёл 66 встреч и набрал 31 (13+18) очко.

