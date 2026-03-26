Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 26 марта 2026 года

Сегодня, 26 марта, прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего были сыграны четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф КХЛ на 26 марта 2026 года:

«Авангард» — «Нефтехимик» — 3:4 ОТ;

«Металлург» Мг — «Сибирь» — 5:1;

«Локомотив» — «Спартак» — 1:2 ОТ;

«Динамо» Мн — «Динамо» М — 4:1;

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Западная конференция:

«Локомотив» (1) — «Спартак» (8). Счёт в серии 1-1.

«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7). Счёт в серии 2-0.

«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6). Счёт в серии 1-1.

ЦСКА (4) — СКА (5). Счёт в серии 2-0.

Восточная конференция:

«Металлург» (1) — «Сибирь» (8). Счёт в серии 2-0.

«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7). Счёт в серии 1-1.

«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6). Счёт в серии 2-0.

«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5). Счёт в серии 1-1.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.