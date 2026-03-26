Сегодня, 26 марта, прошли три встречи плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
Результаты матчей плей-ин МХЛ на 26 марта 2026 года:
«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры» — 3:2 Б;
«Ладья» — «Чайка» — 3:6;
«Локо-76» — «Белые Медведи» — 1:2 ОТ.
Серии плей-ин Западной конференции
«Тайфун» — «Динамо СПб» — 0-1;
«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — 0-1;
«Академия СКА» — «Академия Михайлова» — 0-1.
Серии плей-ин Восточной конференции
«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры» — 1-0;
«Ладья» — «Чайка» — 0-1;
«Локо-76» — «Белые Медведи» — 0-1.
Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.