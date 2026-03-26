Результаты матчей плей-ин МХЛ на 26 марта 2026 года

Сегодня, 26 марта, прошли три встречи плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры» — 3:2 Б;

«Ладья» — «Чайка» — 3:6;

«Локо-76» — «Белые Медведи» — 1:2 ОТ.

Серии плей-ин Западной конференции

«Тайфун» — «Динамо СПб» — 0-1;

«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — 0-1;

«Академия СКА» — «Академия Михайлова» — 0-1.

Серии плей-ин Восточной конференции

«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры» — 1-0;

«Ладья» — «Чайка» — 0-1;

«Локо-76» — «Белые Медведи» — 0-1.

Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.