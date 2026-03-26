«Мне надо сохранять спокойствие. Эмоции какие...» Жамнов — о победе над «Локомотивом»

«Мне надо сохранять спокойствие. Эмоции какие...» Жамнов — о победе над «Локомотивом»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победный матч с «Локомотивом» (2:1 ОТ, 1-1) в серии Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Иванов – 42:11 (4x5)     1:1 Морозов (Мальцев) – 46:11 (5x5)     1:2 Пивчулин (Ярош, Орлов) – 77:53 (5x5)    

«Мне надо сохранять спокойствие. Эмоции какие… Серия продолжается, мы готовимся к домашним матчам. Главный момент, чтобы ребята восстановились. Потому что дальше будет только сложнее. Для меня задача – донести до ребят, чтобы они поверили в себя, что могут играть с этой командой, побеждать.

В спорте побеждает сильнейший, но, когда выходишь на лёд, счёт всегда 0:0. Каким бы ни был сильным соперник, шансы есть. Мы понимаем, какой соперник, огромный опыт у этого коллектива, они знают, что делать в разных ситуациях. Но у нас тоже есть ребята, которые растут, прогрессируют. Главное, чтобы они поверили в себя. Если в плей-офф нет эмоций, то делать здесь нечего. Скамейка должна жить, ребята стараются. Ясно, что вратарь – полкоманды, однако выигрывает команда. От каждого игрока, который находится на поле, многое зависит.

Георгиев держал нас в игре, но это заслуга всей команды. Ребята пластались, боролись. Соперник серьёзный, вся борьба ещё впереди. Мы рассматриваем соперника, понимаем, что мы можем делать с этой командой, что лучше не делать. Постараемся, чтобы дальше ребята играли правильно против соперника», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.

