Хартли — о поражении «Локомотива» от «Спартака»: с реализацией всё было не очень здорово

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о поражении от «Спартака» (1:2 ОТ, 1-1) в серии плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
26 марта 2026, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Иванов – 42:11 (4x5)     1:1 Морозов (Мальцев) – 46:11 (5x5)     1:2 Пивчулин (Ярош, Орлов) – 77:53 (5x5)    

«Отыграли хороший матч. С реализацией всё было не очень здорово. Много моментов создали, однако не смогли ими воспользоваться. Когда игра перешла в овертайм, там она шла до одного точного броска, который удался «Спартаку».

Игра в атаке? Волновался бы, если бы мы не создали моментов. Да, мы их не использовали. Но, опять же, отыграли неплохой матч в атаке, однако не смогли реализовать то, что создали.

Оборона? Не уверен, что нужно сравнивать первую и вторую игру. Они получились совершенно разными. Хоккей – игра ошибок. Мы допустили несколько ошибок, но любая команда будет их допускать. «Спартак» – мастеровитая, атакующая команда, но мы не дали им много шансов. Однако они воспользовались своими возможностями.

Изменения? У нас есть обойма игроков, которые последние несколько игр регулярки были в ротации. Все они здорово работают, имеют одинаковую ценность, но привносят разные качества в игру команды. Выпал шанс Волкову и Полунину, они смотрелись здорово. Кирьянов? Показалось, что Кирьянову можно было лучше действовать в паре смен. Решил немного встряхнуть, выпустил Николаева, и он здорово сыграл», — цитирует Хартли сайт КХЛ.

