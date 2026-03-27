Евгения Кузнецова дисквалифицировали на один матч за непристойный жест

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустит ближайший матч первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» из-за дисквалификации, наложенной на него спортивно-дисциплинарным комитетом. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
27 марта 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Нарушение Кузнецов совершил в прошедшей игре с «Автомобилистом», которая закончилась победой «Салавата» со счётом 1:0. Согласно данным, эпизод случился по окончании встречи.

«Время – 60.00. На основании представленных материалов принять решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова наказание по п. 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении.

