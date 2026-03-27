«Просто нет слов». Защитник «Тампы» — о Никите Кучерове

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янис Мозер высказался о результативности российского нападающего Никиты Кучерова.

«Нет слов, вот и всё. Он делает это каждую ночь, и об этом даже недостаточно говорят, насколько впечатляет играть так матч за матчем. Просто нет слов», — приводит слова Мозера официальный сайт «Тампы».

Кучеров является лидером гонки бомбардиров текущего сезона. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 66 матчах, в которых записал в свой актив 40 голов и 80 результативных передач при коэффициенте полезности «+45».

Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 397 голов и 717 результативных передач в 869 играх.