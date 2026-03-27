Передача Мичкова помогла «Филадельфии» обыграть «Чикаго»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Филадельфии» забивали Алекс Бамп, Шон Кутюрье, Денвер Барки, Ноа Кейтс и Кристиан Дворак. Российский нападающий Матвей Мичков отметился результативной передачей.

За «Чикаго» отличился Коннор Бедард. Российский форвард Илья Михеев не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Чикаго» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».