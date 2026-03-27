Передача Мичкова помогла «Филадельфии» обыграть «Чикаго»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
5 : 1
1:0 Бамп (Дворак) – 00:48 2:0 Кутюрье (Гленденинг) – 02:33 3:0 Барки (Зеграс, Типпетт) – 25:14 3:1 Бедард (Frondell, Кревьер) – 31:11 4:1 Кейтс (Мичков, Бамп) – 32:41 5:1 Дворак (Типпетт, Кейтс) – 39:35
В составе «Филадельфии» забивали Алекс Бамп, Шон Кутюрье, Денвер Барки, Ноа Кейтс и Кристиан Дворак. Российский нападающий Матвей Мичков отметился результативной передачей.
За «Чикаго» отличился Коннор Бедард. Российский форвард Илья Михеев не отметился результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Чикаго» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
