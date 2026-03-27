«Тампа» проиграла «Сиэтлу» в овертайме, у Кучерова — передача

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Тампы» забивали Энтони Чирелли, Джейк Гюнцель и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский сделал 15 сейвов.

За «Сиэтл» забивали Брэндон Монтур (дважды), Каапо Какко и Бобби Макманн.

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Сиэтл» сыграет с «Баффало Сэйбрз». Матчи пройдут 28 и 29 марта соответственно.