«Тампа» проиграла «Сиэтлу» в овертайме, у Кучерова — передача
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Монтур (Годро, Мёльгор) – 15:18 1:1 Чирелли (Хагель, Д'Астус) – 17:01 1:2 Какко (Стивенсон, Макманн) – 18:12 1:3 Макманн (Какко, Ларссон) – 23:35 2:3 Гюнцель (Рэддиш, Д'Астус) – 25:56 3:3 Перри (Гюнцель, Кучеров) – 30:18 (pp) 3:4 Монтур (Райт, Каттон) – 62:44
В составе «Тампы» забивали Энтони Чирелли, Джейк Гюнцель и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский сделал 15 сейвов.
За «Сиэтл» забивали Брэндон Монтур (дважды), Каапо Какко и Бобби Макманн.
В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Сиэтл» сыграет с «Баффало Сэйбрз». Матчи пройдут 28 и 29 марта соответственно.
Комментарии
- 27 марта 2026
-
04:57
-
04:51
-
04:47
-
02:36
-
00:18
- 26 марта 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:34
-
22:28
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:17
-
21:03
-
20:40
-
20:26
-
20:16
-
20:11
-
20:06