46 сейвов Тарасова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Миннесотой»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» забивали Маркус Фолиньо, Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. Российский нападающий Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

За «Флориду» отличился Мэттью Ткачук и Аарон Экблад. Российский голкипер «Флориды» Даниил Тарасов сделал 46 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Миннесота» сыграет с «Бостон Брюинз».