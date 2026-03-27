46 сейвов Тарасова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Миннесотой»
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фолиньо (Тренин, Питри) – 22:47 0:2 Хартман – 38:25 1:2 Ткачук (Форслинг, Беннетт) – 40:42 2:2 Экблад (Джонс, Ткачук) – 58:47 2:3 Эрикссон Эк (Фэйбер) – 59:55
В составе «Миннесоты» забивали Маркус Фолиньо, Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. Российский нападающий Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.
За «Флориду» отличился Мэттью Ткачук и Аарон Экблад. Российский голкипер «Флориды» Даниил Тарасов сделал 46 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Миннесота» сыграет с «Бостон Брюинз».
Комментарии
- 27 марта 2026
-
05:36
-
05:12
-
04:57
-
04:51
-
04:47
-
02:36
-
00:18
- 26 марта 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:34
-
22:28
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:17
-
21:03
-
20:40
-
20:26
-
20:16