Флорида Пантерз — Миннесота Уайлд, результат матча 27 марта 2026, счёт 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

46 сейвов Тарасова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Миннесотой»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фолиньо (Тренин, Питри) – 22:47     0:2 Хартман – 38:25     1:2 Ткачук (Форслинг, Беннетт) – 40:42     2:2 Экблад (Джонс, Ткачук) – 58:47     2:3 Эрикссон Эк (Фэйбер) – 59:55    

В составе «Миннесоты» забивали Маркус Фолиньо, Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. Российский нападающий Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

За «Флориду» отличился Мэттью Ткачук и Аарон Экблад. Российский голкипер «Флориды» Даниил Тарасов сделал 46 сейвов. Защитник Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Миннесота» сыграет с «Бостон Брюинз».

Все новости RSS

