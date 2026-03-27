Александр Овечкин вышел на 15‑е место в истории НХЛ по сыгранным матчам

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1564-м в регулярках НХЛ.

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард вышел на 15-е место рейтинга. Благодаря участию в текущей встрече Овечкин сравнялся с легендарным шведским хоккеисом Никласом Лидстрёмом (1564). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.