Александр Овечкин вышел на 15‑е место в истории НХЛ по сыгранным матчам
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
2-й период
3 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Мирошниченко (Лапьер, Чикран) – 02:07 1:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 13:04 (pp) 2:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 16:59 3:1 Кули (Шмальц, Сергачёв) – 19:53 (pp) 3:2 Овечкин (Сандин, Фехервари) – 25:01 3:3 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 31:28
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1564-м в регулярках НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард вышел на 15-е место рейтинга. Благодаря участию в текущей встрече Овечкин сравнялся с легендарным шведским хоккеисом Никласом Лидстрёмом (1564). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.
