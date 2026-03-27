Дубль Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Виннипег»

В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Эта победа стала четвёртой кряду для «Колорадо».

В составе хозяев обе шайбы забросил Марк Шайфли.

В составе гостей гол записал на свой счёт Джек Друри, а также дублем отметился канадский форвард Натан Маккиннон.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.

Следующий матч соперники проведут между собой, на этот раз в Колорадо 29 марта.