Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Виннипег Джетс – Колорадо Эвеланш, результат матча 27 марта 2026, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Дубль Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Виннипег»
В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 09:55     1:1 Друри (Малински, Келли) – 17:40     1:2 Маккиннон (Кадри, Нечас) – 40:13 (pp)     1:3 Маккиннон (Лехконен, Ландеског) – 43:55     2:3 Шайфли (Перфетти, Виларди) – 49:39    

Эта победа стала четвёртой кряду для «Колорадо».

В составе хозяев обе шайбы забросил Марк Шайфли.

В составе гостей гол записал на свой счёт Джек Друри, а также дублем отметился канадский форвард Натан Маккиннон.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.

Следующий матч соперники проведут между собой, на этот раз в Колорадо 29 марта.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
