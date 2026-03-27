Дубль Маккиннона помог «Колорадо» обыграть «Виннипег»
В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 09:55 1:1 Друри (Малински, Келли) – 17:40 1:2 Маккиннон (Кадри, Нечас) – 40:13 (pp) 1:3 Маккиннон (Лехконен, Ландеског) – 43:55 2:3 Шайфли (Перфетти, Виларди) – 49:39
Эта победа стала четвёртой кряду для «Колорадо».
В составе хозяев обе шайбы забросил Марк Шайфли.
В составе гостей гол записал на свой счёт Джек Друри, а также дублем отметился канадский форвард Натан Маккиннон.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.
Следующий матч соперники проведут между собой, на этот раз в Колорадо 29 марта.
