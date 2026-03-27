«Нью-Джерси» обыграл на выезде «Нэшвилл», у Свечкова передача
В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Хьюз, Зигенталер) – 18:02 0:2 Хишир (Братт, Немец) – 29:13 1:2 Шефер (Свечков, Хаг) – 31:09 2:2 Стэмкос (Евангелиста) – 33:00 2:3 Хишир (Хьюз, Братт) – 54:07 (pp) 2:4 Майер (Браун, Зигенталер) – 59:27
В составе хозяев шайбы забросили Рид Шефер и Стивен Стэмкос. Российский форвард Фёдор Свечков отметился результативной передачей.
В составе гостей голы записали на свой счёт Йеспер Братт, Нико Хишир (2) и Тимо Майер.
Российские нападающие «Дэвилз» Арсений Грицюк и Максим Цыплаков очков не набрали.
В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится в гостях с «Каролиной Харрикейнз».
