Нэшвилл Предаторз – Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 27 марта 2026, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Нью-Джерси» обыграл на выезде «Нэшвилл», у Свечкова передача
Комментарии

В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Хьюз, Зигенталер) – 18:02     0:2 Хишир (Братт, Немец) – 29:13     1:2 Шефер (Свечков, Хаг) – 31:09     2:2 Стэмкос (Евангелиста) – 33:00     2:3 Хишир (Хьюз, Братт) – 54:07 (pp)     2:4 Майер (Браун, Зигенталер) – 59:27    

В составе хозяев шайбы забросили Рид Шефер и Стивен Стэмкос. Российский форвард Фёдор Свечков отметился результативной передачей.

В составе гостей голы записали на свой счёт Йеспер Братт, Нико Хишир (2) и Тимо Майер.

Российские нападающие «Дэвилз» Арсений Грицюк и Максим Цыплаков очков не набрали.

В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится в гостях с «Каролиной Харрикейнз».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
