«Нью-Джерси» обыграл на выезде «Нэшвилл», у Свечкова передача

В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе хозяев шайбы забросили Рид Шефер и Стивен Стэмкос. Российский форвард Фёдор Свечков отметился результативной передачей.

В составе гостей голы записали на свой счёт Йеспер Братт, Нико Хишир (2) и Тимо Майер.

Российские нападающие «Дэвилз» Арсений Грицюк и Максим Цыплаков очков не набрали.

В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится в гостях с «Каролиной Харрикейнз».