Овечкин забил 1001-й 1002-й голы с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — 14 шайб

Овечкин забил 1001-й 1002-й голы с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — 14 шайб
В Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Ютой Маммот». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две подряд шайбы и сравнял счёт в матче — 3:3. Теперь на счету россиянина 1002 гола в НХЛ с учётом плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
2-й период
3 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Мирошниченко (Лапьер, Чикран) – 02:07     1:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 13:04 (pp)     2:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 16:59     3:1 Кули (Шмальц, Сергачёв) – 19:53 (pp)     3:2 Овечкин (Сандин, Фехервари) – 25:01     3:3 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 31:28    

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 925 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1564 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

Ранее рубеж в 1000 точных бросков в Национальной хоккейной лиге удалось покорить лишь одному игроку — Уэйну Гретцки. Канадец завершил карьеру с показателем в 1016 голов (894 в регулярках, 122 – в плей-офф).

