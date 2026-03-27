Овечкин забил 1001-й 1002-й голы с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — 14 шайб

В Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Ютой Маммот». Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две подряд шайбы и сравнял счёт в матче — 3:3. Теперь на счету россиянина 1002 гола в НХЛ с учётом плей-офф.
На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 925 заброшенные шайбы и 753 результативные передачи в 1564 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.
Ранее рубеж в 1000 точных бросков в Национальной хоккейной лиге удалось покорить лишь одному игроку — Уэйну Гретцки. Канадец завершил карьеру с показателем в 1016 голов (894 в регулярках, 122 – в плей-офф).
- 27 марта 2026
-
05:36
-
05:12
-
04:57
-
04:51
-
04:47
-
02:36
-
00:18
- 26 марта 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:34
-
22:28
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:17
-
21:03
-
20:40
-
20:26
-
20:16