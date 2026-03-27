Овечкин забил 924-й и 925-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:3. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин оформил дубль и забил свои 924-й и 925-й гол в регулярках НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие 73 матчах, в которых записал в свой актив 28 голов и 27 результативных передач. Всего за карьеру лиге в его активе 1564 матча, в которых он забил 925 голов и сделал 753 результативные передачи при коэффициенте полезности "+56".