Видео 924-й и 925-й шайб Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 5:4 в пользу «Кэпиталз». В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин оформил дубль и забил свои 924-й и 925-й гол в регулярках НХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие 73 матчах, в которых записал в свой актив 28 голов и 27 результативных передач. Всего за карьеру лиге в его активе 1564 матча, в которых он забил 925 голов и сделал 753 результативные передачи.
- 27 марта 2026
-
07:04
-
06:54
-
06:37
-
05:57
-
05:53
-
05:52
-
05:36
-
05:12
-
04:57
-
04:51
-
04:47
-
02:36
-
00:18
- 26 марта 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:34
-
22:28
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:40
-
21:38