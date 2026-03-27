Шайба Гридина не спасла «Калгари» от поражения в матче с «Анахаймом»

В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В следующей встрече «Калгари Флэймз» сыграет дома с «Ванкувер Кэнакс» 29 марта. «Анахайм Дакс» встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» 28 марта.