Шайба Гридина не спасла «Калгари» от поражения в матче с «Анахаймом»
В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк Саддлдоум» (Калгари, Канада) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Коулман (Фараби, Мяяття) – 21:06 1:1 Гранлунд – 23:07 2:1 Гридин (Мяяття, Коронато) – 47:46 2:2 Гранлунд (Карлссон, Карлсон) – 56:27 (pp) 2:3 Гранлунд (Карлсон, Готье) – 64:59 (pp)
В следующей встрече «Калгари Флэймз» сыграет дома с «Ванкувер Кэнакс» 29 марта. «Анахайм Дакс» встретится в гостях с «Эдмонтон Ойлерз» 28 марта.
Комментарии
