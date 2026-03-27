Пять шайб Овечкина и Мирошниченко помогли «Вашингтону» обыграть «Юту»

В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:4.

Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Иван Мирошниченко забросили пять шайб на двоих. У Овечкина хет-трик, на счету Мирошниченко дубль. Помимо них в составе гостей голы записали на свой счёт Энтони Бовиллье и Расмус Сандин.

В составе хозяев шайбы забросили Дилан Гюнтер (2), Логан Кули и Маккензи Уигар. Российский защитник Михаил Сергачёв оформил ассистентский дубль.

Следующие встречи команды проведут в гостях 29 марта: «Юта Маммот» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Вегас Голден Найтс».