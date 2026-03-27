Пять шайб Овечкина и Мирошниченко помогли «Вашингтону» обыграть «Юту»

В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:4.
Российские нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Иван Мирошниченко забросили пять шайб на двоих. У Овечкина хет-трик, на счету Мирошниченко дубль. Помимо них в составе гостей голы записали на свой счёт Энтони Бовиллье и Расмус Сандин.
В составе хозяев шайбы забросили Дилан Гюнтер (2), Логан Кули и Маккензи Уигар. Российский защитник Михаил Сергачёв оформил ассистентский дубль.
Следующие встречи команды проведут в гостях 29 марта: «Юта Маммот» сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», а «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Вегас Голден Найтс».
- 27 марта 2026
-
07:04
-
06:54
-
06:37
-
05:57
-
05:53
-
05:52
-
05:36
-
05:12
-
04:57
-
04:51
-
04:47
-
02:36
-
00:18
- 26 марта 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:34
-
22:28
-
22:08
-
22:06
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:52
-
21:40
-
21:38