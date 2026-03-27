Овечкин забил 926-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
Поделиться
В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:4. Российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил свою третью шайбу в матче и 926-ю в регулярных чемпионатах НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Мирошниченко (Лапьер, Чикран) – 02:07 1:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 13:04 (pp) 2:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 16:59 3:1 Кули (Шмальц, Сергачёв) – 19:53 (pp) 3:2 Овечкин (Сандин, Фехервари) – 25:01 3:3 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 31:28 3:4 Бовиллье (Хатсон, Макмайкл) – 42:43 (pp) 3:5 Сандин (Бовиллье) – 46:02 4:5 Уигар (Келлер, Керфут) – 48:06 4:6 Мирошниченко (Чикран) – 49:54 4:7 Овечкин (Строум) – 59:54
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 73 матчах, в которых записал в свой актив 29 голов и 27 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в его активе 1564 матча, в которых он забил 926 голов и сделал 753 результативные передачи.
Комментарии
- 27 марта 2026
-
08:52
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:12
-
08:06
-
07:53
-
07:45
-
07:39
-
07:04
-
06:54
-
06:37
-
05:57
-
05:53
-
05:52
-
05:36
-
05:12
-
04:57
-
04:51
-
04:47
-
02:36
-
00:18
- 26 марта 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:34