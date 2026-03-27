Александр Овечкин забил 1003-й гол с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — 13 шайб

В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:4. Российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил свою третью шайбу в матче. Теперь на счету россиянина 1003 гола в НХЛ с учётом плей-офф.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 13 шайб.
На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 926 заброшенных шайб и 753 результативные передачи в 1564 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.
- 27 марта 2026
