Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин забил 1003-й гол с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — 13 шайб

Александр Овечкин забил 1003-й гол с учётом плей-офф в НХЛ, до рекорда Гретцки — 13 шайб
Комментарии

В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:4. Российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил свою третью шайбу в матче. Теперь на счету россиянина 1003 гола в НХЛ с учётом плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:00 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Мирошниченко (Лапьер, Чикран) – 02:07     1:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 13:04 (pp)     2:1 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 16:59     3:1 Кули (Шмальц, Сергачёв) – 19:53 (pp)     3:2 Овечкин (Сандин, Фехервари) – 25:01     3:3 Овечкин (Строум, ван Римсдайк) – 31:28     3:4 Бовиллье (Хатсон, Макмайкл) – 42:43 (pp)     3:5 Сандин (Бовиллье) – 46:02     4:5 Уигар (Келлер, Керфут) – 48:06     4:6 Мирошниченко (Чикран) – 49:54     4:7 Овечкин (Строум) – 59:54    

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 13 шайб.

На протяжении всей карьеры в лиге у Овечкина теперь 926 заброшенных шайб и 753 результативные передачи в 1564 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на счету 40-летнего россиянина 77 голов и 70 результативных передач в 161 матче.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android