Вегас Голден Найтс — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 27 марта, счет 3:4 ОТ, НХЛ 2025-2026

«Вегас» дома уступил «Эдмонтону» в овертайме, на счету Барбашёва гол и пас
27 марта на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали гости.

27 марта 2026, пятница. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Савуа (Макдэвид, Бушар) – 11:52     1:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 24:09     1:2 Макдэвид (Подколзин, Экхольм) – 27:27     2:2 Стоун – 34:51     2:3 Хайман – 36:42     3:3 Барбашёв (Дорофеев, Теодор) – 46:21     3:4 Бушар (Макдэвид) – 63:10    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В составе «Вегас Голден Найтс» шайбы забросили Марк Стоун (дубль), Иван Барбашёв (с результативной передачей). На счету Павла Дорофеева голевая передача. У «Эдмонтон Ойлерз» голы на счету Мэтта Савуа, Коннора Макдэвида, Зака Хаймана, Эвана Бушара. У Василия Подколзина – ассист во встрече.

В следующей игре «Вегас Голден Найтс» примет на своём льду «Вашингтон Кэпиталз» 29 марта. «Эдмонтон Ойлерз» 28 марта сыграет дома с «Анахайм Дакс».

