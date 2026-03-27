«Вегас» дома уступил «Эдмонтону» в овертайме, на счету Барбашёва гол и пас
27 марта на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 марта 2026, пятница. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Савуа (Макдэвид, Бушар) – 11:52 1:1 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 24:09 1:2 Макдэвид (Подколзин, Экхольм) – 27:27 2:2 Стоун – 34:51 2:3 Хайман – 36:42 3:3 Барбашёв (Дорофеев, Теодор) – 46:21 3:4 Бушар (Макдэвид) – 63:10
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В составе «Вегас Голден Найтс» шайбы забросили Марк Стоун (дубль), Иван Барбашёв (с результативной передачей). На счету Павла Дорофеева голевая передача. У «Эдмонтон Ойлерз» голы на счету Мэтта Савуа, Коннора Макдэвида, Зака Хаймана, Эвана Бушара. У Василия Подколзина – ассист во встрече.
В следующей игре «Вегас Голден Найтс» примет на своём льду «Вашингтон Кэпиталз» 29 марта. «Эдмонтон Ойлерз» 28 марта сыграет дома с «Анахайм Дакс».
- 27 марта 2026
-
08:52
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:12
-
08:06
-
07:53
-
07:45
-
07:39
-
07:04
-
06:54
-
06:37
-
05:57
-
05:53
-
05:52
-
05:36
-
05:12
-
04:57
-
04:51
-
04:47
-
02:36
-
00:18
- 26 марта 2026
-
23:50
-
23:40
-
23:37
-
23:34
-
23:32
-
23:15
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:34