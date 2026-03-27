«Вегас» дома уступил «Эдмонтону» в овертайме, на счету Барбашёва гол и пас

27 марта на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 4:3 в овертайме одержали гости.

В составе «Вегас Голден Найтс» шайбы забросили Марк Стоун (дубль), Иван Барбашёв (с результативной передачей). На счету Павла Дорофеева голевая передача. У «Эдмонтон Ойлерз» голы на счету Мэтта Савуа, Коннора Макдэвида, Зака Хаймана, Эвана Бушара. У Василия Подколзина – ассист во встрече.

В следующей игре «Вегас Голден Найтс» примет на своём льду «Вашингтон Кэпиталз» 29 марта. «Эдмонтон Ойлерз» 28 марта сыграет дома с «Анахайм Дакс».