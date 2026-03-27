Шайба Панарина помогла «Лос-Анджелесу» в гостях крупно обыграть «Ванкувер»

27 марта на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:0 одержали гости.

В составе «Лос-Анджелес Кингз» шайбы забросили Скотт Лотон, Тревор Мур, Артемий Панарин, Куинтон Байфилд. Голкипер «королей» Дарси Кемпер записал на свой счёт третий матч «на ноль» в текущей регулярке НХЛ.

В следующей игре регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» сыграет на выезде с «Калгари Флэймз» 29 марта. «Лос-Анджелес Кингз» в этот же день примет на своём льду «Юту Маммот».