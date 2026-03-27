Шайба Панарина помогла «Лос-Анджелесу» в гостях крупно обыграть «Ванкувер»
Поделиться
27 марта на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:0 одержали гости.
27 марта 2026, пятница. 05:00 МСК
0:1 Лотон (Байфилд, Мур) – 17:34 (pp) 0:2 Мур (Андерсон, Лаферрье) – 21:21 0:3 Панарин (Кемпе) – 39:21 0:4 Байфилд (Андерсон, Даути) – 57:36
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В составе «Лос-Анджелес Кингз» шайбы забросили Скотт Лотон, Тревор Мур, Артемий Панарин, Куинтон Байфилд. Голкипер «королей» Дарси Кемпер записал на свой счёт третий матч «на ноль» в текущей регулярке НХЛ.
В следующей игре регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» сыграет на выезде с «Калгари Флэймз» 29 марта. «Лос-Анджелес Кингз» в этот же день примет на своём льду «Юту Маммот».
