Овечкин оформил хет-трик в НХЛ, Соболенко обыграла Рыбакину в Майами. Главное к утру
Хет-трик российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Маммот», победа белорусской теннисистки Арины Соболенко над Еленой Рыбакиной из Казахстана в полуфинале турнира в Майами, определились все пары финального раунда европейских стыков ЧМ‑2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Юту», у Мирошниченко дубль.
- Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Майами.
- Определились все пары финального раунда европейских стыков ЧМ‑2026.
- Расселл — лучший в тренировке Гран-при Японии, Норрис — 3-й, Ферстаппен — 7-й.
- Минское «Динамо» победило московских одноклубников и удвоило счёт в серии Кубка Гагарина.
- Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами, уверенно обыграв Тиафо.
- Кори Гауфф вышла в финал турнира WTA-1000 в Майами, разгромив Каролину Мухову.
- Швеция с хет-триком Дьёкереша выбила Украину с плей-офф отбора на ЧМ-2026.
- Шайба Панарина помогла «Лос-Анджелесу» в гостях крупно обыграть «Ванкувер».
- Сборная Италии обыграла Северную Ирландию и вышла в финал стыков ЧМ-2026.
