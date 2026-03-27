27 марта главные новости спорта, хоккей, НХЛ, КХЛ, теннис, WTA, ATP, футбол, отбор на ЧМ-2026, авто, Ф-1

Овечкин оформил хет-трик в НХЛ, Соболенко обыграла Рыбакину в Майами. Главное к утру
Хет-трик российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Маммот», победа белорусской теннисистки Арины Соболенко над Еленой Рыбакиной из Казахстана в полуфинале турнира в Майами, определились все пары финального раунда европейских стыков ЧМ‑2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Юту», у Мирошниченко дубль.
  2. Арина Соболенко обыграла Елену Рыбакину в полуфинале турнира в Майами.
  3. Определились все пары финального раунда европейских стыков ЧМ‑2026.
  4. Расселл — лучший в тренировке Гран-при Японии, Норрис — 3-й, Ферстаппен — 7-й.
  5. Минское «Динамо» победило московских одноклубников и удвоило счёт в серии Кубка Гагарина.
  6. Янник Синнер вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами, уверенно обыграв Тиафо.
  7. Кори Гауфф вышла в финал турнира WTA-1000 в Майами, разгромив Каролину Мухову.
  8. Швеция с хет-триком Дьёкереша выбила Украину с плей-офф отбора на ЧМ-2026.
  9. Шайба Панарина помогла «Лос-Анджелесу» в гостях крупно обыграть «Ванкувер».
  10. Сборная Италии обыграла Северную Ирландию и вышла в финал стыков ЧМ-2026.
Материалы по теме
Топ-матчи пятницы: Россия — Никарагуа, Кубок Гагарина, Соболенко — Рыбакина, биатлон и НБА
