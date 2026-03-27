Результаты матчей НХЛ на 27 марта 2026 года

В ночь на 27 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Оттава Сенаторз» – «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 Б;

«Монреаль Канадиенс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 2:1;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Сиэтл Кракен» — 3:4 ОТ;

«Филадельфия Флайерз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 5:1;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Даллас Старз» — 2:1;

«Флорида Пантерз» – «Миннесота Уайлд» — 2:3;

«Виннипег Джетс» – «Колорадо Эвеланш» — 2:3;

«Нэшвилл Предаторз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:4;

«Сент-Луис Блюз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 2:1 ОТ;

«Калгари Флэймз» – «Анахайм Дакс» — 2:3 ОТ;

«Юта Маммот» – «Вашингтон Кэпиталз» — 4:7;

«Вегас Голден Найтс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 3:4 ОТ;

«Ванкувер Кэнакс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 0:4.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 96 очками после 71 матча возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 106 очками после 71 игры.