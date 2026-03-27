Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ после матчей Кучерова, Макдэвида и Маккиннона 27 марта

Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ на утро 27 марта выглядит следующим образом.

Первое место в гонке бомбардиров делят Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), на счету которого 121 (40+81) очко, и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — 121 (41+80) очко.

В матче с «Сиэтл Кракен» (3:4 ОТ) российский форвард записал на свой счёт результативную передачу. В игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ) канадец забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Третью строчку занимает Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 117 (48+69) очков. В матче с «Виннипег Джетс» (3:2) он отметился дублем.

