Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по количеству хет-триков, рекорд у Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Маммот» оформил хет-трик.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 40-летний форвард оформил свой 34-й хет-трик в лиге и вышел на четвёртое место по этому показателю, опередив Бретта Халла (33). На третьей позиции находится Майк Босси (39), на второй – Марио Лемье (40). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (50).

В ночь с 26 на 27 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 7:4.