Александр Овечкин с хет-триком вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Маммот» (7:4) оформил хет-трик и был признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

Третьей звездой игрового дня признан защитник «Сиэтл Кракен» Брэндон Монтур, который в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ) оформил дубль с победной шайбой в овертайме.

Первая звезда игрового дня — Микаэль Гранлунд из «Анахайм Дакс». Форвард во встрече с «Калгари Флэймз» (3:2 ОТ) забросил всё три шайбы своего клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

